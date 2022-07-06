27 استقالة.. جونسون يواجه أزمة وجود فى الحكومة البريطانية

جدة - نرمين السيد - يبدو أن الأزمات الاقتصادية والسياسية التى تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بسبب العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا لم تكن كافية ليواجه "جونسون" أزمة جديدة تضاف إلى أزماته باستقالة عدد كبير من ليرتفع عدد الاستقالات من فريقه بين وزراء ومسؤولين إلى 27 استقالة على خلفية اتهامات بالتحرش هى الأحدث فى مجموعة من القضايا الجنسية داخل الحزب.





فأعلنت السلطات البريطانية، استقالة وزير الصناعة من حكومة بوريس جونسون، ليصبح الوزير السادس الذى يستقيل فى حكومة رئيس الوزراء البريطانى، وكانت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة لشؤون السجون فى وزارة العدل، قد قدمت استقالتها بعد وزير الدولة لشؤون التعليم والمدارس روبن والكر، كما استقال وزير الطفولة والأسرة ويل كوينس، بعد يومين فقط من دفاعه العلنى عن بوريس جونسون، مشيرًا إلى أن السبب فى استقالته هو "إحاطات غير دقيقة" من مكتب رئيس الوزراء، كذلك، أعلنا وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشى سوناك، أمس الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

نجا من الإقالة ليواجه الفضائح

ويواجه رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون الذى أضعفته سلسلة من الفضائح والذى نجا من تصويت لإقالته وسحب الثقة من الحكومة البريطانية على خلفية فضيحة "بارتى جيت" فى يونيو الماضى، مشكلة جديدة مع الاستقال المستمرة لأعضاء حكومته، والتى تعد ضربة قاضية للأخير الذى حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسى ضد أحد وزرائه.

بداية الأزمة

والبداية كانت مع خطاب استقالة مؤرخ الخميس الماضى، اعترف فيه كريس بينشر مساعد المسؤول عن انضباط أعضاء الحزب وتنظيم مشاركتهم فى جلسات البرلمان، بأنه "أفرط فى شرب" الكحول مقدما اعتذاره عن "العار الذى جلبه لنفسه ولأشخاص آخرين".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المسؤول المنتخب البالغ من العمر 52 سنة قام بملامسة رجلين مساء الأربعاء، أحدهما نائب فى مجلس العموم بحسب شبكة "سكاى نيوز"، أمام شهود فى نادى كارلتون الخاص بوسط لندن ما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.

كما أدين نائب سابق فى مايو وحكم عليه بالسجن 18 شهراً بسبب اعتداء جنسى على صبى يبلغ من العمر 15 عاماً.

وجراء آخر قضيتين، استقال النائبان ما أدى إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية منى فيها المحافظون بهزيمة قاسية، دفعت رئيس الحزب أوليفر دودن إلى الاستقالة.

استقال كريس بينشر من منصبه لكنه يبقى نائباً بحسب صحيفة "ذى صن" لأنه اعترف بأخطائه، لكن فى مواجهة الدعوات التى تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلى، تتزايد الضغوط على بوريس جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً.

وفى يونيو من العام الماضى بعد الفضيحة التى هزت أروقة وزارة الصحة البريطانية، بسبب صور حميمة جمعت وزير الصحة مات هانكوك مع مساعدته، أعلن الوزير استقالته.

وأصبحت سلسلة القضايا المتعلقة بالجنس داخل الحزب الحاكم منذ 12 عاماً محرجة، فقد أوقف نائب لم يذكر اسمه يشتبه فى ارتكابه جريمة اغتصاب، ثم أطلق سراحه بكفالة فى منتصف مايو، واستقال آخر فى أبريل لمشاهدته مواد إباحية فى المجلس على هاتفه المحمول فى أبريل.