العرموطي: حفلات العقبة مست الأمن المجتمعي وسلامته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- وجه النائب صالح العرموطي اليوم الأربعاء، سؤالاً نيابيا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، حول الدعم المالي الذي قدمته سلطة العقبة لعدد من الجهات.

وقال العرموطي "انه قد تم اقامة حفلات غنائية ماجنة في مدينة العقبة ثغر الاردن الباسم، وهي مرفوضة شعبيا ولم يتخذ اي قرار لمنعها، مع انها مست الامن المجتمعي وسلامته، وشهدت خروجا عن الذوق والاداب العامة في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها الوطن" .

وطالب الحكومة بالكشف فيما إذا دعمت السلطة تلك الحفلات.

كما طالب بتزويده بتقرير حول الدعم المقدم من سلطة العقبة، والجهة التي قدم لها، وأوجه الصرف التي تمت لدى هذه الجهات بشكل مفصل وواضح، مع ارفاق كافة الوثائق المتعلقة بذلك.

وتاليا نص السؤال :

1. ما قيمة الدعم المادي الذي قدمته كل من سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة للمنتجعات السياحية والفنادق والمخيمات السياحية في محافظة العقبة من تاريخ 1 / 1 / 2015 لتاريخه مبيناً فيه الدعم والجهة التي قدم لها الدعم و اوجه الصرف التي تمت لدى هذه الجهات بشكل مفصل و واضح مع ارفاق كافة الوثائق المتعلقة بذلك .

2.هل شمل الدعم المالي الذي قدمته سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة للانفاق على الحفلات الغنائية التي اقامتها في منتجع (واحة ايلة) .

3.هل قدمت الجهات التي تلقت الدعم تقارير ماليه حول أوجه الصرف التي تمت لهذا الدعم .

4.هل قام ديوان المحاسبة بالتدقيق على أوجه الصرف للدعم المالي المقدم الى هذه الجهات .

5.ما هو المستند القــانوني الذي تم بموجبه السمــاح لسـلطة العقبة وشركة تطوير العقبة تقديم هذا الدعم لهذه الجـهات ومن اي ايرادات تم صرفها مع ان هناك اوجه انفاق اولى بالصرف عليها ودعمها تخدم المجتمع المحلي في مدينة العقبة .

6.هل هناك جهات تابعت واشرفت على الحفلات الغنائية التي تم دعمها من حيث عدم خروجها على احكام الشرع الحنيف والاخلاق والاداب العامة وعاداتنا وتقاليدنا في هذا الوطن العزيز .



7.هل تعلم الحكومة انه قد تم اقامة حفلات غنائية ماجنة في مدينة العقبة ثغر الاردن الباسم وهي مرفوضة شعبيا ولم يتخذ اي قرار لمنعها مع انها مست الامن المجتمعي وسلامته وشهدت خروجا عن الذوق والاداب العامة في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها الوطن .