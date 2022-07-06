وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير العمل نايف استيتية، الثلاثاء، إن نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة.

وبلغ معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي 22.8%، وفق دائرة الإحصاءات العامة، وقدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في آب/أغسطس 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ24% "مرحليا".

وأوضح الوزير أن المتعطل عن العمل هو كل شخص يتمتع بمهارات معينة ويرغب بالعمل ويبحث عن عمل لمدة أسبوعين بدون أن يجده، وفق الإحصاءات العامة.

وتحدث عن ارتباط بين خطي الفقر والبطالة، وقال إن "خط الفقر يعتبر 550 دينار تقريبا"، لكن لم تصدر أرقام فعلية رسمية لغاية الآن بشأن خط الفقر، ويعتقد الوزير أن هذا هو الرقم من خلال الأرقام السابقة ، وفق المملكة .

ويبلغ عدد العاملين في الأردن نحو 1.4 مليون مسجلين في الضمان الاجتماعي، وفق الوزير الذي أوضح ان الوزارة تقوم من خلال الضمان الاجتماعي بعمل اتفاقيات محددة مع قطاعات محددة لتنظيم العمالة غير المنظمة وإدخالها في سوق العمل المنظم.

وأشار الوزير إلى أن دور الوزارة تنظيم سوق العمل وتمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقال إن هدف الوزارة هو "خلق فرص عمل لها ديمومة ومسارات مهنية محددة للشباب".