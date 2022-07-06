إلقاء القبض على قاتل ابنيه في عجلون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قاتل ابنيه الاثنين في عجلون.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على قاتل ابنيه مختبئ داخل مغارة في محافظة عجلون.

وأضاف أنه، وبالتحقيق معه، اعترف بإطلاق النار على ابنيه إثر خلاف مالي، وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم، وما زال التحقيق جاريا.

وكانت الأجهزة الأمنية باشرت أمس الثلاثاء التحقيق في الحادثة، والتي أقدم فيها شخص سبعيني إثر خلافات مالية مع ابنيه في محافظة عجلون على إطلاق النار عليهما، ما أدى إلى وفاتهما.

--(بترا)

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