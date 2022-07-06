جواز السفر الأردني في المرتبة الـ 63 عالميا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- احتل الأردن المرتبة 63 عالميا على مؤشر "غلوبال باسبورت إندكس" عن جوازات السفر العالمية، حيث يسمح جواز سفر المملكة بالدخول إلى 63 بلدا دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة لدى الوصول إلى المطار.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

وبحسب الترتيب الأخير في المؤشر لقائمة أقوى جوازات السفر في العالم، وجاء الجواز الإماراتي في المرتبة الأولى، واحتلت المركز الثاني جوازات سفر 9 دول أوروبية إضافة إلى كوريا الجنوبية وهي: المانيا، السويد، فلندا، لكسمبورج، واسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، حيث تمنح حاملها دخول 168 دولة بدون تأشيرة، يليها في المركز الثالث جوازات 9 دول أخرى تسمح لحاملها دخول 167 دولة وهي: الدنمارك، وبلجيكا، والبرتغال، وسويسرا، بولندا، واليابان، وإيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

فيما حلّ في المركز الرابع ضمن القائمة 7 جوازات سفر تسمح لحاملها دخول 166 دولة وهي جوازات: النرويج، مالطا، جمهورية التشيك، اليونان، المجر، المملكة المتحدة، نيوزلندا، وجاء في المركز الخامس بدخول 165 دولة بدون تأشيرة جوازات كل من: سنغافورة، وليتوانيا، وسلوفيكيا، وكندا، وأستراليا.