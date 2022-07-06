نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة نتائج الدور الأول الثالث المتوسط العراق 2022 ترقبوا التربية العراقية نتيجة متوسط عراقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الدور الأول الثالث المتوسط العراق منذ أيام قليلة انتهى طلاب المرحلة المتوسطة في العراق من امتحاناتهم لهذا الِعام والتي استمرت لأكثر من أسبوعين؛ وتضمنت المواد الأساسية من لغة عربية وإنكليزية وعلوم وتربية دينية وغيرها من المواد وفي صدد هذا الأمر تتم يومياً المئات من عملية البحث على موقع التربية والتعليم الإلكتروني من الطلاب رغبة منهم بمعرفة نتائجهم ودرجاتهم لهذا العام.

نتائج الدور الأول الثالث المتوسط العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق على أنها انتهت من تصحيح الأوراق الامتحانية لهذا العام في مختلف المحافظات العراقية وأن عملية التصحيح قد تمت في مراكز خصصتها وزارة التربية والتعليم ووفق إجراءات بمنتهى السرية وبعد أن تم تصحيحها قد تم تدقيقها مرة أخرى من قبل لجان مختصة، وذلك لكي يأخذ كل طالب مايستحق من الدرجات والعلامات النهائية، كما نوهت وزارة التربية والتعليم أن النتائج سوف تصدر على مرحلتين المرحلة الأولى لمحافظات محددة والمرحلة الثانية لمحافظات أخرى وسوف تعلن عن التفاصيل عبرمواقعها وأن الامتحانات قد تمت كما وجهت له وزارة التربية والتعليم ووفق للإجراءات الاحترازية المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تفاصيل الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق دور أول.

كيفية معرفة نتائج الثالث المتوسط في العراق لعام ٢٠٢٢

أعطت وزارة التربية والتعليم في العراق على مواقعها الرسمية بعض التعليمات لطلابها لكي يتمكنوا من الإطلاع على نتائجهم بسرعة وبدون أي معوقات وهي كالتالي:

الدخول على موقع التربية والتعليم الرسمي الإلكتروني في العراق والبحث عبر موقع وزارة التربية العراقية.

الكبس على الرابط واختيار كلمة “الدخول”

تسجيل الاسم الثلاثي لكل طالب مع رقم الجلوس المخصص واسم المركز الذي تم فيه الامتحان الكبس على اختيار البحث عن النتيجة.

في حال بطء البحث أو عدم التمكن من الدخول على الرابط يجب على الطالب المحاولة عدة مرات لحين تسجيل الدخول على الرابط

وذلك بسبب الضغط الكبير على موقع التربية والتعليم الرسمي.

وأخيراً التوجه نحو خيار “عرض النتيجة “، ستظهر النتيجة فورا بعد البحث عنها، هذا كان كل ما يخص نتائج المرحلة المتوسطة في العراق مع تمنياتنا لكل الطلاب بالنجاح والتفوق الدائم.

يبحث العديد من الطلاب في كل مكان في محافظات جمهورية العراق عن موعد إعلان ظهور النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط العراق والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الان، وأصبح الطلاب قلقين للغاية من تأخر إعلان النتيجة، ولكم لا داعي للقلق فإن النتيجة من المتوقع أن تعلن خلال ساعات قليلة من الان حسب ما ورد من مصادر داخل وزارة التربية العراقية ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي في الأعلى.

تحديث اليوم السادس من شهر يوليو للعام الجاري 2022 حيث نتابع معكم التفاصيل الكاملة حول ظهور نتائج الدور الاول للصف الثالث المتوسط العراق حيث من المتوقع أن تعلن النتائج خلال ساعات قليلة من الآن وتعلن النتائج للطلبة والطالبات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية الموضح للجميع في أعلى المقال مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع من طلابنا.

ما زال البحث متزايد من جانب الطلبة والطالبات في انحاء جميع محافظات جمهورية العراق حيث أن الطلاب الان يتجهون إلى موقع وزارة التربية العراقية الموضح للجميع في اعلى المقال، وينتظر الكل من الطلاب إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أن عمليات التصحيح قد انتهت بالفعل، وينتظر الطلاب الان رفع الدرجات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.