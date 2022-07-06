HERE الان معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط  2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

الان معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول . تزايد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب، وأولياء الأمور للبحث عن كيفية الاستعلام عن نتائجهم ومعرفة ودرجاتهم وذلك لأهمية هذه المرحلة التعليمية في مستقبلهم التعليمي والعلمي، وفي هذا الإطار جاء تأكيد من وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستعلن الأسبوع الجاري لكن لحد هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن اليوم الذي سيتم في إعلان النتائج، وخاصة في وقت سابق صرح وزير التربية أن عمليات التصليح انتهت وبذلك كل المؤشرات تدل أن الموعد الرسمي سيكون في أول أيام الأسبوع القادمة، وسوف نستعرض لكم بالتفصيل خطوات الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 بالعراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وهو الموقع الرسمي لعرض النتيجة.

الان معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بلاغ لها أن إعلان نتائج الثالث متوسطا لدور الاول 2022 سيكون بصفة رسمية بداية الأسبوع الجاري مؤكدة في الأمر نفسه عدم وجود دور ثالث هذا العام بشكل نهائي، وقد أكدت وزارة التربية أن كل عمليات التصليح قد أنتهت في ظروف طيبة وآمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تأمين سير عمليات التصليح على أحسن ما يرام، هذا الى جانب بذلها كل الجهود المتاحة في فترة سابقة لتأمين أيام امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الاول، وقد أشادت الوزارة بالالتزام الطلاب الشديد ووعيهم الكبير، وأن سير الامتحانات مرت في ظروف أمنية مشددة منعا لأي تشويش.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

بذلت وزارة التربية والتعليم كل الجهود لتيسير عملية الاستعلام عن النتائج بسرعة تامة، فقد وفرت رابطا رسميا مجانيا بهذا العرض، منعا للاكتظاظ و الحماية من فيروس كورونا، و الاستعلام عن نتائجكم تحميلها فقط عليكم اتباع الخطوات التالية:

أولا عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الإنترنت

ثانيا عليك الضغط على زر الخاص الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

ثالثا القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص بك

الضغط على زر النتيجة

قم بالضغط على زر تحميل وتنتظر قليلا لتحميل نتيجتك

فتح ملف النتيجة لمعرفة درجة الطالب.

هذا وفى حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول قم بمشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتي نبدأ على الفور على مساعدتكم على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سيتم الاعلان عليها اون لاين وذلك برقم الامتحاني بمنتهي السهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية