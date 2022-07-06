epedu.gov.iq استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية “رابط شغال”

استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي أصبح بشكل مؤخرا من ضمن اكثر المواقع التي تحتل الأعلى بحثاً من بين جميع المواضيع الرائجة حالياً تزامنا مع اقتراب امكانية الاعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول التي ستكون معلنة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فقط على شكل ملفات pdf نقدمها ونستعرضها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول اصبحت فى الاوقات الاخيرة اكثر الكلمات بحثاً على جوجل حيث قد بدء العد التنازلي على الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط التي ستكون معلنة فى كل المحافظات العراقية بعد الانتهاء من عمليات الجرد والتصحيح الجارية حالياً استعدادا حتي تكون نتائج الصف الثالث المتوسط معلنة أمام جميع الطلاب والطالبات، حيث يجري العمل باحتراز أثناء سير عمليات اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط على مستوى كل المحافظات بشكل تعمل من خلاله وزارة التربية والتعليم العراقية على تقليل حدة الزحام والتجمعات على المدارس العراقية أثناء سير عمليات اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط وذلك لتقليل حدة صعوبة الحصول على تلك النتائج وكذلك خوفاً على الطلاب من نشر عدوى فيروس كورونا المستجد، لذا سنتابع ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال طريقة الحصول على تلك النتائج

طريقة الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

اخيراً أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية 2022 دور اول على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عليها اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور الاول

تسجيل اسم الطالب الرباعي الأيقونة المخصصة لها

تسجيل رقمك الامتحاني بالخانة المخصصة لها

الضغط على خانة عرض النتيجة على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf امام جميع الطلاب

علماً على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول تبدأ عمليات اعلانها بشكل تدريجي في كل المحافظات العراقية وذلك في الساعات القليلة المقبلة دون تحديد يوماً رسمياً للاعلان والكشف عن تلك النتائج التي سيتم الاعلان عنها اون لاين بعد ساعات قليلة من الان وذلك فى كل المحافظات العراقية بعد البيان الرسمي المؤكد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف الثالث المتوسط ستعلن قبل اجازة عيد الاضحي المبارك.