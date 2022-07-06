مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 44 فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية المحتلة اعتقلت خلالها 44 فلسطينيًا، غالبيتهم من ريف رام الله.





وبلغ عدد المُستوطنين المُقتحمين للأقصى العشرات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية فى باحاته.

ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومى لاقتحامات من قبل المستوطنين، فى محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى بالخليل.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلسطينين والمصلين فى الأقصى والاعتداء عليهم.

وفى الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الاحتلال، حملة مداهمات واسعة اعتقلت خلالها 32 فلسطينيا من محافظة رام الله والبيرة الواقعة فى وسط الضفة، والتى بها مقرات الوزارات الحكومية والهيئات الرسمية الفلسطينية وكذلك مكاتب محلية للمنظمات الدولية بالأراضى الفلسطينية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن غالبية المُعتقلين من بلدة (سلواد) الواقعة شرق رام الله، والتى شهدت اقتحامات واشتباكات مُتكررة مع الاحتلال فى الأسابيع الأخيرة.

كما تم اعتقال أربعة فلسطينيين من محافظة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة، فيما تم اعتقال أربعة آخرين فى الخليل الواقعة جنوب الضفة، واعتقل الاحتلال شابا وأسيرا محررا من محافظة جنين فى شمال الضفة، فيما تم اعتقال شابين من محافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة.