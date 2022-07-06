أسلحة أمريكية.. ضربة روسية جديدة فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن القوات الجوية تمكنت من تدمير بصواريخ عالية الدقة راجمتى صواريخ من طراز "هايمارس" أمريكية الصنع فى أراضى مقاطعة دونيتسك الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو.





وقال كوناشينكوف ـ إن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو تمكنت من تدمير راجمتى صواريخ "هايمارس" أمريكية الصنع ومستودعين للذخيرة الخاصة بهما بالقرب من بلدة مالوتورانوفكا بمقاطعة دونيتسك. فى سياق متصل، أشارت القناة إلى أن الطائرات الروسية تمكنت أيضا من تدمير أحد مستودعات أسلحة يحتوى على 1500 قذيفة من العيارات المختلفة وأكثر من مائة راجمة صواريخ أجنبية مضادة للدبابات.

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