عاجل- ارتفاع عدد الاستقالات من فريق جونسون إلى 27

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، ارتفع عدد الاستقالات من فريق بوريس جونسون بين وزراء ومسؤولين إلى 27 استقالة.

وكانت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة لشؤون السجون فى وزارة العدل، قد قدمت استقالتها بعد وزير الدولة لشؤون التعليم والمدارس روبن والكر.

كما استقال وزير الطفولة والأسرة ويل كوينس، بعد يومين فقط من دفاعه العلنى عن بوريس جونسون، مشيرًا إلى أن السبب فى استقالته هو "إحاطات غير دقيقة" من مكتب رئيس الوزراء.

كذلك، أعلنا وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشى سوناك، أمس الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.