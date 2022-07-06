الكرملين: اليابان تتمسك بموقف غير ودى تجاه روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف، أن الموقف اليابانى تجاه روسيا لا يساهم فى تطوير التعاون وحوار الطاقة بين البلدين.
وفيما يتعلق باحتمالية فرض أى عواقب على المساهمين اليابانيين فى مشروع "ساخالين -2" للغاز المسال، أوضح بيسكوف أن هذه مجرد مبادرة معلنة، ولم يتم اتخاذ قرارات موحدة بشأن هذا الأمر، مضيفا أنه من المشكوك فيه أنه يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات لأنها جوانب مختلفة لمشكلة واحدة كبيرة.
وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، فى وقت سابق، إن السقف السعرى للنفط الروسى يمكن تحديده بنصف قيمته الحالية، ومن المقرر أيضا إنشاء آلية من شأنها منع شراء النفط من روسيا بتكلفة أعلى من الحد المقدم.
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