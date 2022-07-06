قبرص تفرض استخدام الكمامات مجددا لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة ميشاليس هادجبانتيلا، إن "شرط وضع الكمامات فى الأماكن المغلقة يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة"، مشيرا إلى أن خبراء الصحة أوصوا بالخطوة بعد سلسلة من الإصابات لأشخاص لم يتخذوا الاحتياطات المناسبة.
وكانت قبرص قد رفعت شرط وضع الكمامات فى معظم المناطق فى الأول من يونيو.
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