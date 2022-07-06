عاجل- بوريس جونسون متحديا: سأبقى فى منصبى

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، فى كلمته خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية لمجلس العموم البريطانى، "أرفض التنمر وسأبقى فى منصبى، كما سنستمر فى عملنا بالرغم من الاستقالات فى الحكومة".

جاء ذلك بعد سلسلة من الاستقالات عصفت بحكومة جونسون، كان آخرها استقالة فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة لشؤون السجون فى وزارة العدل.

وكان وزير الدولة لشؤون التعليم والمدارس روبن والكر، قد قدم أيضا اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه فى حكومة جونسون.

كما استقال وزير الطفولة والأسرة ويل كوينس، بعد يومين فقط من دفاعه العلنى عن بوريس جونسون، مشيرًا إلى أن السبب فى استقالته هو "إحاطات غير دقيقة" من مكتب رئيس الوزراء.

كذلك، أعلنا وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشى سوناك، أمس الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.