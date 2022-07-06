عاجل- وزير الصحة البريطانى المستقيل لـ جونسون: طفح الكيل

جدة - نرمين السيد - وقال جاويد، خلال جلسة مجلس العموم البريطانى، "أريد أن أتحدث عن أهمية النزاهة السياسية، لقد عملت فى ظل تحديات صعبة للغاية"، مضيفا أن جميع البريطانيين يتوقعون منا الحفاظ على النزاهة، لذلك أمامنا عمل كبير لإصلاح قطاع الصحة.

وتابع جاويد، بأن الناخبين المحافظين يستحقون أداء أفضل، لذلك علينا إنقاذ صورة الحزب فنحن أمام لحظة فاصلة، مضيفا أشعر بالقلق من نظرة الجيل المقبل لحزب المحافظين.

وانتقد جاويد جونسون، قائلا "لقد طفح الكيل.. وعلى الولاء أن يكون متبادلا"، مطالبا زملاءه المحافظين بتقديم استقالتهم.

يشار إلى أن وزير الصحة ساجد جاويد، كان قد أعلن أمس الثلاثاء، استقالته بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبحسب قناة "يورو نيوز"، وفى رسالة استقالته التى نشرت على "تويتر"، قال جاويد: "من الواضح بالنسبة لى أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم"، فى إشارة إلى جونسون.