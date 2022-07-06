عاجل- اتهام جديد من زعيم حزب العمال البريطانى لـ جونسون

جدة - نرمين السيد - وقال ستارمر، إن "بريطانيا تستحق رئيس حكومة أفضل من جونسون"، مضيفا "بعد كل الفساد والفضائح والفشل من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن".

جاء ذلك بعد سلسلة من الاستقالات عصفت بحكومة جونسون، كان آخرها استقالة فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة لشؤون السجون فى وزارة العدل.

وكان وزير الدولة لشؤون التعليم والمدارس روبن والكر، قد قدم أيضا اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه فى حكومة جونسون.

كما استقال وزير الطفولة والأسرة ويل كوينس، بعد يومين فقط من دفاعه العلنى عن بوريس جونسون، مشيرًا إلى أن السبب فى استقالته هو "إحاطات غير دقيقة" من مكتب رئيس الوزراء.

كذلك، أعلنا وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشى سوناك، أمس الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.