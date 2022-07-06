والد مطلق النار متورط.. تفاصيل صادمة بشأن حادث شيكاغو

جدة - نرمين السيد - وقال بوب كريمو وزوجته دينيس، فى بيان: "نحن جميعا أمهات وآباء وأخوات وإخوة، وهذه مأساة مروعة لكثير من العائلات والضحايا.. قلوبنا وصلواتنا مع الجميع".
وتأتى تلك التصريحات بعدما أوردت تقارير أن بوب كريمو، رعى طلب ابنه روبرت للحصول على تصريح حمل السلاح فى عام 2020.
وقال المسؤولون آنذاك "إنهم وافقوا على التصريح لأنه لم تتوفر أدلة تعتبر روبرت خطيرا".
يشار إلى أن السلطات الأمريكية، كانت قد وجهت تهمًا بالقتل من الدرجة الأولى إلى روبرت كريمو، المسلح المتهم فى إطلاق النار الجماعى يوم الإثنين الماضى، فى موكب 4 يوليو فى هايلاند بارك، فى شيكاغو بولاية إلينوى.
وقال إريك رينهارت، محامى مقاطعة ليك كاونتى، إن كريمو متهم بسبع تهم بالقتل من الدرجة الأولى، واحدة لكل من الأشخاص السبعة الذين قتلوا فى ما وصفه رينهارت بأنه "هجوم متعمد ومحسوب".
وكان حادث إطلاق نار قد وقع خلال مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال فى ضاحية هايلاند بارك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، مأ أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين على الأقل.
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