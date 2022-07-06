العالم اليوم - فريد الديب يشعل قضية نيرة أشرف.. وهذه حقيقة أتعابه

انتم الان تتابعون خبر فريد الديب يشعل قضية نيرة أشرف.. وهذه حقيقة أتعابه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 02:19 مساءً - بعد إعلان حكم الإعدام على الشاب المصري محمد عادل، بقضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، أعلن المحام الشهير فريد الديب قبوله الدفاع عنه مجانا، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.

ووفقا للصحيفة، أعلن الديب، قبوله رسميا الدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، في حادثة جامعة المنصورة، بعد أن قضت محكمة الجنايات، الأربعاء، بحقه حكما بالإعدام شنقا بعد ورود قرار مفتي الجمهورية.

وقال فريد الديب لـ"الوطن" بعد صدور الحكم اليوم: "بلغني أنه تم الحكم بالإعدام، ولدينا 60 يوما لكتابة النقض في الحكم، وسوف أكتب النقض خلال هذه الفترة، وربنا يسهل إن شاء الله".

وحول أتعابه في القضية، أوضح فريد الديب أنه لن يتقاضى أتعابا نظير الترافع عن المتهم، متابعا: "لن أتقاضي أي أتعاب قولا واحدا، ولا جنيه واحد".

وقضت محكمة جنايات المنصورة شمالي مصر بجلستها المنعقدة، الأربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

القوانين المصرية

يشار إلى أنه وحسب القوانين المصرية، فإن الحكم بالإعدام بحق المتهم الذي صدر الأربعاء لم يصبح نهائيا بعد.

ويحق للمتهم قانونا التقديم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من صدور الحكم، عبر محام متخصص في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تتداول أوراق الطعن في محكمة النقض، التي ستتولى الفصل في الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم إذا ما رأت مبرر قانوني أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.

كما أيضا يلزم قانون الإجراءات الجنائية المصرية النيابة العامة، ورغم أنها هي من طالبت المحكمة بإعدام المتهم، بالتقدم بطعن بالنقض على الحكم بالإعدام، كضمانة أقرها المشرع المصري للمحكوم عليه بالإعدام.