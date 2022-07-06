الصين: مستعدون لبناء نظام عالمي أكثر عدالة

الصين: مستعدون لبناء نظام عالمي أكثر عدالةصرح رئيس ديوان مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي، بأن بلاده تعتزم وعلى خلفية عدم الاستقرار العالمي، تعزيز التعاون مع الدول النامية لبناء نظام عالمي أكثر عدلا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن "جيه تشي"، قوله: إن "العالم يشهد حاليا "تغيرات تاريخية"، وأثرت الأزمة الأوكرانية على هيكل الغذاء والطاقة والمال العالمي، ووضعت التنمية العالمية أمام تحديات جدية".

وأضاف: "الصين مستعدة في الوضع الحالي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي المتبادل والتنسيق والتعاون مع البلدان النامية الأخرى، وتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وحماية المصالح المشتركة للبلدان النامية بحزم، والمساعدة في تكوين وقيام نظام سياسي واقتصادي دولي أكثر عدلا وعقلانية".

وشدد على أن تعزيز التعاون مع الدول النامية هو "حجر الزاوية" لسياسة بلاده الخارجية الحديثة.