عاجل- استقالة وزيرة العدل البريطانية من حكومة جونسون

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الدولة لشؤون التعليم والمدارس روبن والكر، قد قدم أيضا اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه فى حكومة جونسون.

كما استقال وزير الطفولة والأسرة ويل كوينس، بعد يومين فقط من دفاعه العلنى عن بوريس جونسون، مشيرًا إلى أن السبب فى استقالته هو "إحاطات غير دقيقة" من مكتب رئيس الوزراء.

كذلك، أعلنا وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشى سوناك، أمس الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبحسب "يورو نيوز"، وفى رسالة استقالته التى نشرت على تويتر قال جاويد "من الواضح بالنسبة لى أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم" فى إشارة إلى جونسون.

وكتب سوناك فى خطاب استقالته "يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدى.. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزارى أتولاه، لكننى أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".