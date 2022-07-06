عاجل- إصابة شخص فى حادث طعن بـ فرنسا

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "سى نيوز" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء - إن أحد الاشخاص المتواجدين فى المكان حاول التدخل لصده، إلا أن منفذ الهجوم طعنه بسكين 6 مرات.. موضحا أن الضحية البالغ من العمر 43 عاما أصيب فى القدم والبطن والصدر والفخذ.
وأضاف، أن شخص آخر استطاع انتزاع السلاح من منفذ الهجوم وإلقائه فى نهر الرون.. مشيرا إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار بينما تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.
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