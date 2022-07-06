تصريح جديد من المفوضية الأوروبية بشأن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وأضافت دير لاين -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- "نحتاج أيضا إلى الاستعداد الآن لمزيد من انقطاع إمدادات الغاز وحتى قطع كامل لإمدادات الغاز الروسى"، وذلك فى كلمة لها أمام المجلس التشريعى للاتحاد الأوروبى فى ستراسبورج بفرنسا.

وأشارت إلى أن أكثر من عشرة أعضاء تضرروا بالفعل من تخفيضات جزئية أو كاملة فى إمدادات الغاز، مع اشتداد المواجهة السياسية مع موسكو بشأن الهجوم على أوكرانيا.

وتابعت "من الواضح أن بوتين يواصل استخدام الطاقة كسلاح.. هذا هو السبب فى أن المفوضية تعمل على خطة طوارئ أوروبية.. نحتاج إلى التأكد من أنه فى حالة الانقطاع الكامل، سيتدفق الغاز نحو المكان الذى سيكون بحاجة إليه .. علينا توفير التضامن الأوروبى".

واتفقت دول الاتحاد الأوروبى الشهر الماضى بالفعل على أنه يجب زيادة سعة تخزين الغاز الطبيعى فى التكتل المكون من 27 دولة إلى 80% على الأقل فى الشتاء المقبل لتجنب النقص خلال موسم البرد.

وتنص اللائحة الجديدة أيضا على أن تخزين الغاز تحت الأرض على تربة الاتحاد الأوروبى سوف يحتاج إلى ملء 90% من السعة قبل شتاء 2023-2024.

يشار إلى أن الحرب فى أوكرانيا قد دفعت التكتل المكون من 27 دولة إلى إعادة التفكير فى سياسات الطاقة وقطع العلاقات مع الوقود الأحفورى الروسى، واتفقت الدول الأعضاء على حظر 90% من النفط الروسى بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى حظر استيراد الفحم الروسى الذى سيبدأ فى أغسطس.