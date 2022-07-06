عاجل- جونسون: أرفض استغلال السلطة.. وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف جونسون فى كلمته خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية لمجلس العموم البريطانى، قائلا "أرفض استغلال السلطة، والحكومة لن تنسحب من المواجهة".
وتابع، إذا شعرت أن الحكومة غير قادرة على المضى قدما قد أستقيل، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
جاء ذلك بعد سلسلة من الاستقالات عصفت بحكومة جونسون، كان آخرها استقالة فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة لشؤون السجون فى وزارة العدل.
وكان وزير الدولة لشؤون التعليم والمدارس روبن والكر، قد قدم أيضا اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه فى حكومة جونسون.
كما استقال وزير الطفولة والأسرة ويل كوينس، بعد يومين فقط من دفاعه العلنى عن بوريس جونسون، مشيرًا إلى أن السبب فى استقالته هو "إحاطات غير دقيقة" من مكتب رئيس الوزراء.
كذلك، أعلنا وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشى سوناك، أمس الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.
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