تصريح جديد من الأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وسلط الأمين العام ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فى رسالته بالفيديو إلى حوالى 40 من ممثلى الدول وبنك الاستثمار الأوروبى المجتمعين فى "لوجانو" إحدى المدن السويسرية ـ الضوء على الأثر البشرى المأساوى للصراع، فضلا عن التحديات طويلة الأجل.

وقال، إن "الحرب الروسية فى أوكرانيا حصدت أرواح الآلاف وشرّدت الملايين قسرا، إن ملايين الأوكرانيين فقدوا سبل عيشهم ويتعرضون لخطر الوقوع فى براثن الفقر والأضرار والدمار الذى لحق بالمنازل، والمدارس والمستشفيات، كل ذلك سيستغرق سنوات عديدة لإعادة بنائه، هذه طريق طويلة، لكن يجب أن تبدأ الآن".