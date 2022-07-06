جولة مباحثات يمنية جديدة في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 6 يوليو 2022 01:09 مساءً - دوت الخليج :- وصل الفريق العسكري التابع للحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إلى العاصمة عمان، للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية لممثلي الأطراف مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حول تثبيت الهدنة.

وعقد الفريق الحكومي اليمني برئاسة، اللواء سمير الصبري، لقاء مع المختصين في مكتب المبعوث الأممي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

وأكد الصبري خلال اللقاء «استمرار موقف الحكومة في التعاطي مع الهدنة بشكل إيجابي»، وقال: إن الأعمال العسكرية التي يقوم بها الحوثيون تهدد الهدنة، وإن هذا اللقاء يفترض أن يضع حداً لمثل هذه الأعمال العدائية.

يشار إلى أنه مطلع حزيران الماضي، مُددت الهدنة في اليمن لمدة شهرين، بعد انقضاء مدتها الأصلية، التي بدأت مطلع أبريل الماضي.

د ب أ