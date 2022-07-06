نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” موقع وزارة التربية الوطنية ” نتائج الباك في المغرب 2022 استخراجها بسهولة رابط نتائج البكالوريا الرباط للدورة الاعتيادية والتعويضية في المقال التالي
يهتم عدد كبير من الطلاب في مختلف أنحاء المغرب في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج البكالوريا في مختلف المدن المغربية، وذلك لكي يتم التأكد والاطمئنان على معدلات الطلاب التي تم الحصول عليها عن امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم المغربية عن تفاصيل إعلان نتائج الباك في المغرب هذا العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في المغرب 2022 الكترونيا.
نتائج الباك في المغرب 2022 رابط نتائج البكالوريا المغرب
وفي هذا التوقيت يبحث الطلبة في دولة المغرب بشةب مكثف عن نتائج باك الجهوية الأولى للدورة الاعتيادية والتعويضية، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات خلال الفترة الماضية، وقد بدأت الوزارة في الاعلان رسميا عن توفيرها من خلال موقع إلكتروني تم تطويره من قبل وزارة الوطنية التعليم والتدريب المهني، وهو الموقع الذي يتم تخصيصها لعرض نتائج الامتحان الإقليمي الأول، فقد بدأت الوزارة خلال الساعات الاخيرة في انهاء كافة اعمال تصحيح الامتحانات، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المنظمة ذات الصلة على الفور في تصحيح ومراجعة وتنظيم أوراق الإجابة لجميع طلاب الجامعات في المغرب من اليوم الأول للامتحان، وهو الامتحان الذي طال انتظاره مجانًا ومتعلم في المغرب الموقع المعتمد للحصول على نتائج درجة البكالوريوس، حيث نجد أن وزارة التربية والتعليم حددت موعدا لعرض النتائج في المغرب خلال الساعات المقبلة ايام اعلان النتائج واستخراجها بسهولة من خلال البيانات الخاصة بالطالب عبر الموقع.
الاستعلام عن نتائج الباك في المغرب 2022 رابط نتائج البكالوريا المغرب عبر موقع وزارة التربية الوطنية
ويمكن أن يتم الاستعلام عن نتائج الباك في المغرب بسهولة الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول عبر الموقع المخصص للاستعلام مباشرة massarservice.men.gov.ma.
- ومن ثم يتم اختيار ادخال كلمة المرور الخاصة بالطالب.
- قام اختيار تسجيل الدخول إلى taalim.ma واستخدم كلمة المرور الجديدة.
- بعدما يتم العمل على تفعيل البريد الإلكتروني يمكنك الحصول على نتائج البكالوريا المغربية 2022 من خلال مسار التعليم، عن طريق ادخال بيانات الطالب واختيار اظهار النتيجة.
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