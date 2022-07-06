عروض أسواق العثيم للأضاحي 1443/2022

عروض أسواق العثيم للأضاحي هذا العام مختلفة. حيث أن بعض العروض المتميزة تهدف إلى ضمان خدمات ذبح الأضاحي بأسعار تنافسية وجودة مضمونة وذلك وفقًا لشروط الأضحية. كما حصلت أسواق عبد الله العثيم على امتيازات واتفاقيات شراكة استراتيجية. وبناءً على ذلك، فقد أصبحت أثناء موسم الحج الحالي بمكة المكرمة شريكًا في بيع التضحيات،الصدقات، الفدية، والعقيقة. وفي السطور القادمة نتعرف على الأسعار التي تم تحديدها للأضاحي هذا العام.

عروض أسواق العثيم للأضاحي

من خلال تطبيق “اكتساب” يمكنك التعرف على عروض قسائم الأضاحي المتوفرة في خدمة “وكلنا وتوكل”. حيث أنه يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق، ثم اختيار أحد الخيارات التالية لشراء قسيمة تبرع:

الخروف البربري وزن 10 – 15 كيلو جرام بسعر 699 ريال سعودي.

ولكن يزن خروف سواكلي 18-23 كجم بسعر 1299 ريال سعودي.

أما الخروف النعيمي، التي يزن 18-23 كجم، يكون بسعر 1799 ريال سعودي.

ومن بين أهم عروض أسواق العثيم للأضاحي ، توفر سندات الأضاحي المتوفرة قبل عيد الأضحى.

لذلك يتمكن أي شخص يرغب في شراء أضحية أو عقيقة أو هدية أو صدقة أو رهن عقاري أن يشتري صك تضحية بقيمة 809 ريال سعودي.

والجدير بالذكر، أن كل ذلك متاح أيضًا عبر الإنترنت تحت خدمة بعنوان “وكلنا وتوكل”. حيث أن كل هذا متوفر مباشرة في أي فرع من فروع أسواق عبدالله العثيم.

تفاصيل خدمة “وكلنا وتوكل” من اسواق عبد الله العثيم

تحرص سلسلة اسواق عبد الله العثيم على تقديم عروض أسواق العثيم للأضاحي. على أن يكون ذلك من خلال خدمة مميزة تساعد المواطنين على شراء قسائم الأضاحي. ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية:

قامت أسواق عبد الله العثيم بتوفير خدمة جديدة تحمل شعار “وكلنا وتوكل” هذا العام.

حيث تقوم الخدمة بتخصيص أصناف أضاحي للشركات التي ترعى الأضاحي من خلال شراء قسيمة “أضحية” من تطبيق “اكتساب” المتاح على جميع الأجهزة الذكية.

والجدير بالذكر، أنه سوف تصلك تضحية من أي من الفروع التالية: ( فرع الملك عبد الله، فرع الملز فاطمة الزهراء، فرع هايبر الربوة.)

إلى جانب فروع أخرى مثل ( فرع ركن الانفال، فرع البديعة، فرع المروج، فرع هايبر خريص، فرع السويدي، فرع هارون الرشيد، فرع الشفا.)

اضاحي العثيم 2022

يتم العمل على صدور سندات التبرع للأضاحي من خلال عروض أسواق العثيم للأضاحي من أسواق العثيم وفقاً للضوابط التالية: