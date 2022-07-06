نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا .. ليـنك استعلام نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول بالعراق ملفات pdf رسميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق قد بدأوا امتحانات الفصل الدراسي يوم 12/6 وهو اليوم الموافق ليوم الأحد، وقاموا بالانتهاء منها يوم الأربعاء الموافق ليوم 22/6، لذلك يريد جميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور الحصول على النتيجة لمعرفة كيف أبلوا في هذه الامتحانات الخاصة بالعام الدراسي لسنة 2022، ولقد قاموا بالبحث بصورة كبيرة للغاية على محرك البحث جوجل وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، لذلك نحن في مقال اليوم سوف نقدم لكم آخر الأخبار الخاصة بنتائج الثالث المتوسط في العراق لجميع المحافظات فتابعوا معنا هذا المقال.

نتائج الثالث المتوسط في العراق ٢٠٢٢ موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط لجميع محافظات العراق 2022 ، حيث نالت حاليًا اهتمامًا كبيرًا للغاية سواء كان من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فكل منهم يهمه الأمر ويهمه الدرجات النهائية التي حصل عليها الطالب أو الطالبة، وصرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتيجة سوف تظهر خلال فترة قصيرة للغاية فمن الممكن أن تكون عدد ساعات قليلة لذلك اطمئنوا.

الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط

قامت وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعراق بإطلاق الموقع الرسمي الخاص بها وهو موقع يسمى نتائجنا، حيث إن جميع النتائج الدراسية للعام الدراسي 2022 لجميع المراحل ولجميع الطلاب والطالبات يمكنهم الحصول على النتائج الخاصة بهم من خلال هذا الموقع وقامت الوزارة بإطلاقه، لكي يسهل الأمور على الطلاب وأولياء الأمور، فيمكنهم الحصول على النتيجة وهم في أماكنهم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وهذا الموقع متوفر لجميع محافظات ومدن العراق فالجميع يمكنهم استخدامه.

كيفية الحصول على النتيجة من خلال موقع نتائجنا

هناك عدد خطوات يجب اتباعها بهذا الترتيب الذي سوف نقوم بذكره، لكي تتمكن من الحصول على نتائج الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا وهذه الخطوات قد صرحت به وزارة التربية والتعليم العراقية وتكون كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الذي قامت بإطلاقه وزارة التربية والتعليم العراقية وهو مواقع نتائجنا.

أو أن تقوم أولًا بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بها “وزارة التربية والتعليم“

ثم قم بتحديد الصف الدراسي الخاص بك.

ثم اختر اسم المحافظة التي تتبع لها.

وبعد ذلك اختيار عرض النتيجة.

استعلام نتائج الثالث متوسط جميع محافظات العراق

بعد أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2022 فجميع الطلاب وأولياء الأمور في العراق تنتظر وبفارغ الصبر ليروا كيف سيتأثر مستقبل أبناءهم وذلك من أجل الالتحاق بالكليات والجامعات العراقية، فإذا كنت مهتمًا بدرجات أبنك، فسيتعين عليك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية المقدم لك من خلال موقعنا من أجل عرض النتائج، والتي من المتوقع أن تنشر النتائج وتضعها على المنصة الرسمية للوزارة ، حيث سيتمكن أولياء الأمور من التحقق منها و الاستعلام عن النتائج في أقرب وقت.

تابع نتائج الثالث المتوسط في العراق

وما زال البحث مستمر من أجل عرض نتائج الثالث متوسط في العراق، وسوف نعمل جاهدين على متابعة النتائج الصادرة من موقع الوزارة التعليمي لأجل عرض نتائج الطلاب في العراق، وتسعى كافة المحافظات الآن في رصد وتصحيح وعرض الدرجات، وقد أكدت مصادر داخل الوزارة بإن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة، وقد صرحت وزاره التربية والتعليم العراقية أن امتحانات الثالث متوسط قد انتهت يوم 27 مايو الماضي وأكدت انه مرت دون حدوث أي مشكلات ومرت بشكل صحيح وسليم وسط إجراءات احترازية مشدده حفاظاً على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب.