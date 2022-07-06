عاجل .. حساب المواطن يعلن عن تفاصيل الدفعة الـ 56 لشهر يوليو 3.1 مليار ريال لـ 10.2 مليون مستفيد

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عمر شويل - جدة حساب المواطن يعلن عن تفاصيل الدفعة الـ 56 لشهر يوليو 3.1 مليار ريال لـ 10.2 مليون مستفيد ، بعد تطبيق الضوابط الجديدة التي نص عليها التوجيه الملكي والتي تضمنت إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ 8 مليارات ريال حتى نهاية العام ، قام برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بإيداع مخصص لشهر يوليو دعم المستفيدين الذين اكتملت طلباتهم والذين استوفوا معايير الأهلية في الدفعة السادسة والخمسين اليوم الأربعاء السنة المالية الحالية 202.

حساب المواطن الدفعة 56

وأوضح الهاجري أنه بعد ذلك سيكون البرنامج قد سدد للمستفيدين منه أكثر من 123 مليار ريال إجمالاً ، منها 1.07 مليار ريال تعويضاً عن مدفوعات سابقة.

تم الإفصاح عن الدفعة 56 لشهر يوليو 2022 من قبل برنامج حساب المواطن وبلغت مبالغ الدعم للمؤهلين 3.1 مليار ريال.

وبحسب الهاجري ، تلقى 76 بالمائة من المستفيدين في هذه الدفعة مساعدات وبلغ متوسط قيمة المساعدة المقدمة لأسرة واحدة 1919 ريالاً مقابل 1067 ريالاً في الدفعة السابقة وتلقى أكثر من 1.9 مليون رب أسرة المساعدة ، أي ما يعادل 94 في المائة من المستفيدين ، بينما كان 8.1 مليون مستفيد من المعالين ، وأكثر من 200 ألف مستقلين استوفوا شروط الأهلية.

هل هناك مساعدة مستمرة لحساب المواطن؟

بناءً على الادعاءات الواردةعلى صفحة Twitter الرسمية للبرنامج ، فإن الإجابة هي أن برنامج “ca.gov.sa” لا يزال قيد التشغيل الخطة مفتوحة وليست مؤقتة بحسب مديري المبادرة أنشأت الحكومة السعودية المبادرة من أجل مساعدة الاقتصاد السعودي وتطويره.

تفاصيل الدفعة الـ 56 | 3.1 مليار ريال لـ 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو. pic.twitter.com/8o5yycOMZl — حساب المواطن (@citizenaccount) تفاصيل الدفعة الـ 56 | 3.1 مليار ريال لـ 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو. pic.twitter.com/8o5yycOMZl — حساب المواطن (@citizenaccount) July 6, 2022

يُزعم أن برنامج حساب المواطن قد تم تعليقه ، وفقًا للعديد من مواقع التواصل الاجتماعي ومع ذلك ، دحض مديرو البرنامج هذه الادعاءات ، وأكدوا أن البرنامج سيظل قائمًا وسيستمر في دعم المنظمات المستحقة كما ذكر البرنامج على صفحته على تويتر أنه سيستمر لتقليل الأذى الذي يلحق بالأسرة السعودية وأن أي مواطن قد يشكو منها.

شروط التقديم على حساب المواطن الجديدة

باستثناء ابن وابنة المواطنة وزوج أو زوجة المواطن غير السعودي الحاصل على بطاقة تنقل رسمية ، يشترط في المتقدم للحصول على دعم برنامج الحساب الوطني أن يكون سعودي الجنسية.

التوافق بين بيانات مقدم الطلب والبيانات المقدمة من الجهات المختصة.

اعتماد شروط التأهيل على أساس الدخل الإجمالي للأسرة ، وإجمالي عدد الأفراد ، وأعمار المعالين ، سواء أكانوا أكبر من أو أقل من ثماني سنوات.

يجب أن يكون لمقدم الطلب عنوان دائم في المملكة العربية السعودية وأن يكون قد أمضى العام السابق في الإقامة داخل الدولة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة.

ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا في ملجأ تديره الحكومة.

هل زيادة حساب المواطن مستمرة؟

أعلن خادم الحرمين الشريفين عن تقديم دعم مالي بقيمة 8 مليارات ريال سعودي لجميع المستفيدين من تحديث حساب المواطن وسيستمر تقديم هذا الدعم حتى نهاية العام الحالي للتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية بعد توقف دام عدة سنوات.

رابط التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة

كما ذكر حساب المواطن أن هناك 6 خطوات لبرنامج التسجيل ؛ تضمن: