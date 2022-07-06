نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليوم” إعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول، والتي يتم استعراضها للطلاب علي اكثر من موقع، وكذلك باكثر من طريقة، ويعد موقع وزارة التربية العراقية هو المصدر الرسمي الإلكتروني للنتيجة، حيث يعرض موقع وزارة التربية العراقية نتائج ثالث متوسط 2022 عموم المحافظات بالرقم الامتحاني واسم الطالب، فيما يعرض موقع النجاح ونتائجنا نتيجة طلاب العراق بصيغة ملفات pdf، ويتم استخراج النتيجة عبر تلك المواقع عن طريق النقر علي كلمة الاستخراج للنتيجة، ومن ثم ستتوافر علي جهازك نسخة من نتائج الطلاب في محافظتك.

نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول

رابط إعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول، هو الرابط الرسمي المخصص من وزارة التربية العراقية، وقد اشارت كافة المصادر الرسمية أن إعلان نتيجة الدور الاول للصف الثالث متوسط 2022 عموم المحافظات خلال الساعات القادمة، وذلك بعد أن صرح الاستاذ سعد الربيعي مدير الكرخ الثالثة أنه خلال يومين سوف تعرض النتيجة للطلاب في عموم المحافظات، ومن ثم يمكنكم ترقب هذا التقرير من خلال موقع ثقفني لتحصل علي النتيجة فورا بعد اتمام اعمال الرصد الالكتروني للدرجات، وهي المرحلة الأخيرة قبل إعلان النتيجة للطلاب.

موعد إعلان نتائج الدور الاول ثالث متوسط 2022

من المرتقب أن تعلن وزارة التربية العراقية نتائج ثالث متوسط 2022 برقم المقعد، في غضون ساعات قليلة من الان، وبشكل أوضح عصر أو مغرب الايام المقبلة، وذلك وفق تصريحات مصادر بوزارة التربية العراقية، خاصة أن كافة الدفاتر تم تصحيحها ورصد الدرجات بها، ومن ثم سوف يحصل الطلاب علي النتيجة قبل عيد الاضحي المبارك، ونستعرض لكم الخطوات الواجب أن تتبعها لتحصل علي نتيجتك في لحظات.

خطوات استعلام نتائج ثالث متوسط 2022 العراق

من خلال الروابط الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية، سوف تحصل علي نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، وذلك لطلاب الناجحين في الدور الاول والطلاب المكملين، وكذلك للطلاب الراسبين، علما بأن هناك 5 درجات سوف تمنح للطلاب الذي حصلوا علي اكثر من 45 درجة في بعض المواد، من أجل إكمال المجموع بتلك المادة الي 50 درجة، ويعد الطالب راسب إذا وقع في 4 مواد، أما إذا لم يتحصل علي 50 درجة في 3 مواد يعد مكمل دور ثاني

توجة إلي موقع epedu.gov.iq.

سجل رقم المقعد للطالب والاسم في المستطيل المخصص لتلك البيانات.

اخيرا انقر علي كلمة اعرض النتيجة.

يمكنك أن تتواصل معنا بترك تعليقك في صندوق الوصف، وهو متاح لجميع المتابعين الكرام في اسفل هذا التقرير.

من خلال ترقبنا المستمر لموقع وزارة التربية والتعليم، أعلنت الوزارة أن ترقب إعلان نتيجة الثالث متوسط العراق 2022 الدور الاول سيكون اليوم، وذلك وفقا لما صرحت به الوزارة واكدت علية أن إعلان النتيجة قبل عيد الاضحي المبارك.