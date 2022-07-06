نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا Results رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول موقع نتائجنا mlazemna والتربية العراقية عموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية العراقية، عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط للسنة الدراسية 2022/2021 الدور الأول في عموم المحافظات العراقية،” بغداد الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى, كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط، اربيل، دهوك”، بعد إنتهاء الطلاب من أداء الإمتحانات الوزارية خلال الشهر الجاري في جميع اللجان على مستوى جمهورية العراقية وإنتهت أيضا عمليات التصحيح وتجري حاليًا عمليات التدقيق والمراجعة وإعداد الكشوفات النهائية لاعتمادها خلال الساعات القادمة نتائج الصف الثالث متوسط العراق، وخلال السطور التالية نستعرض معكم في هذه المقالة خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط العراق وموعد إعلان نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2022

حددت وزارة التربية العراقية في بيان منشور لها على صفحتها الرسمية علي فيس بوك، موعد اعلان نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول 2022، بعد التساؤلات الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتائج الثالث متوسط العراق 2022، مشيرة إلى إنه سيتم إعلان النتائج قبل حلول العيد الأضحى المبارك، وسيتم رفع وتحميل النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا.

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خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول 2022

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول 2022 حتي يتمكن الطلاب من استخراج نتائج الثالث متوسط العراق بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية.

ثانيًا: النقر على أيقونة النتائج الوزارية.

ثالثًا: إختيار تحميل نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول 2022.

رابعًا: ثم القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب من الرقم الامتحاني والمحافظة التابع لها.

خامسًا: ثم النقر علي كلمة استعلام أو بحث لمعرفة نتائج الثالث متوسط العراق وتحميل كشوفات نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022.

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية العراقية، ظهور نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022 العراق عبر الموقع الرسمي فور الإنتهاء من إعداد الكشوفات النهائية للطلاب في عموم المحافظات العراقية واعتماد النتائج من وزير التربية العراقية خلال المؤتمر الصحفي والبدء في رفع النتائج على موقع الوزارة وعلي الصفحة الرسمية علي فيس بوك والتلجرام.