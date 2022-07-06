التشيك تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا - خلال كلمة له نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء - إن هذه تعد المرة الثانية التى تتولى فيها التشيك رئاسة الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن الرئاسة الفرنسية للاتحاد كانت ممتازة حيث تمكنت من إكمال عدد من المقترحات بنجاح.

وأضاف فيالا، أن أهم شيء تم تحقيقه خلال فترة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى هو رد الفعل الموحد على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، حيث كان الرد سريعا وصارما وموحدا.. مشيرا إلى أنه تم فرض ست حزم من العقوبات ضد روسيا، معربا عن اقتناعه بأنه من الصواب الوقوف فى وجه روسيا ومساعدة أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم أيضا منح أوكرانيا ومولدوفا وضع الدولة المرشحة للاتحاد الأوروبى.

وأوضح أن عضوية بلاده فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "الناتو" قامت بحمايتها من العواقب السلبية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن العملية الروسية أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وقال فيالا "إن العواقب المباشرة الناجمة عن العملية العسكرية تتضمن التدفقات الهائلة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن جمهورية التشيك تعد إحدى الدول التى استقبلت أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين، مؤكدا أن الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبى ستقوم بدعم والدفاع عن سيادة أوكرانيا، كما ستقوم بالتركيز على اتخاذ موقف قوى وموحد ضد روسيا.