عاجل- نائبان عن حزب المحافظين يؤيدان سحب الثقة من جونسون

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك عقب سلسلة من الاستقالات التى ضربت حكومة جونسون منذ مساء أمس الثلاثاء، إذ أعلن وزير الدولة لشؤون التعليم والمدارس روبن والكر، استقالته من منصبه فى حكومة جونسون، ليصبح الوزير الرابع الذى يستقيل فى حكومة رئيس الوزراء البريطانى.

كذلك، أعلن وزير الطفولة والأسرة ويل كوينس، استقالته بعد يومين فقط من دفاعه العلنى عن بوريس جونسون، مشيرًا إلى أن السبب فى استقالته هو "إحاطات غير دقيقة" من مكتب رئيس الوزراء.

وكان وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشى سوناك، قد أعلنا أمس الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.