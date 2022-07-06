نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق نتائج الامتحانات سوريا moed.gov.sy وزارة التربية رابط نتائج البكالوريا 2022 نتائج التاسع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2022، من أكثر الكلمات بحثاً الآن عبر مؤشر البحث جوجل، بالتزامن مع الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الشهادات العامة، وجاري العمل على تحميل النتائج على التطبيق وموقع وزارة التربية السورية، لتكون النتائج جاهزة للعرض بعد اعتماد السيد وزير التربية السوري للنتائج، حيث يتم من خلال رابط نتائج البكالوريا سوريا التعرف على الدرجات ونسبة النجاح وقت صدورها رسمياً، فمن المنتظر إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، كما من المنتظر إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية بالتوازي مع نتائج الثانوية العامة، وحرصاً من موقعنا ثقفني على نقل المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية، فأننا نقدم لكم الرابط الرسمي المباشر للحصول على النتائج دون الحاجة للذهاب للمدارس أو المؤسسات التعليمية بمختلف المحافظات السورية.

تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “moed.gov.sy“.

تحميل التطبيق “app.moed.gov.sy“.

اختيار نتائج الشهادة التابع لها الطالب.

كتابة رقم المقعد.

الضغط على عرض.

موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2022

ينتظر نحو 250 ألف طالب وطالبة بشهادة الثانوية العامة والمهنية السورية 2022، إعلان نتائج نهاية العام والتي بدأت في 30 مايو الماضي في 2249 مركزاً امتحانياً موزعين على مختلف المحافظات السورية، وقامت وزارة التربية السورية بتفعيل عدد من الإجراءات لمنع الغش بمتابعة من قيادات الوزارة ومديريات التعليم المنتشرة بالمحافظات، ومن المتوقع إعلان النتيجة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، لذا تابعوا معنا كل جديد يخص هذه النتائج.

نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 2022

حالة من الترقب تعم البيوت السورية للتعرف على نتائج ما يقرب من 400 ألف طالب وطالبة في شهادة التعليم الأساسي.

والإعدادية الشرعية 2022، حيث تم توزيع الطلاب على نحو 2780 مركزاً امتحانياً بمختلف المحافظات.

لأداء امتحانات نهاية العام وسط متابعة من وزارة التربية وقيادات مديريات التعليم بالمحافظات السورية.

هذا وتم التأكيد على التسريع لعملية الرصد والتدقيق النهائي للدرجات ليتم تحميل النتائج على تطبيق النتائج.

الذي أطلقته الوزارة تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة دون عناء.

بل عملت الوزارة على تطوير وتحديث التطبيق من خلال تحميل النسخة 1.7 الموجودة على تطبيق الوزارة.