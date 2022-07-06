نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول رابط نتائج البكالوريا سوريا 2022 التربية السورية نتائج الثانوية العامة عبر تطبيق moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج البكالوريا سوريا 2022، من أهم كلمات البحث الآن بالتزامن مع إعلان وزارة التربية السورية عن موعد تسريع عملية التصحيح لإصدار النتائج قريباً، حيث تتم عملية التدقيق والمراجعة النهائية لأوراق الامتحانات حالياً، فقد بدأ طلبة وطالبات شهادة الثانوية العامة السورية في الثلاثين من شهر مايو 2022، وسط عدة إجراءات وترتيبات من وزارة التربية لتزليل العقبات أمام الطلاب ومنع الغش، ووفرت الوزارة نحو 2249 مركزاً امتحانياً موزعاً على مختلف المحافظات، نظراً للعدد الكبير لطلاب شهادة الثانوية العامة الذين بلغ عددهم 251 ألف طالب بمختلف الأقسام، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل أهم الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، وننقلها لكم متابعينا من مصادرها الرسمية، لذا نوفر لكم الرابط الإلكتروني الرسمي لاستخراج النتائج وقت إعلانها.

تطبيق نتائج الامتحانات

الدخول على الموقع الإلكتروني “moed.gov.sy“.

أو الدخول المباشر على “app.moed.gov.sy“.

كتابة الرقم الامتحاني.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2022

من المنتظر إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة السورية 2022، خلال الساعات القادمة حسب تأكيدات وزارة التربية في قيام مركز الحاسب بالوزارة بإدخال النتائج لتكون جاهزة للعرض إلكترونياً، من خلال تطبيق نتائج الامتحانات الذي أطلقته الوزارة للتسهيل على الطلاب في الاستعلام عن النتائج، مع توفير موقع الوزارة لعرض النتائج لتخفيف الضغط خلال استخراج النتيجة، كما أعلنت الوزارة عن تحديد موعد التسجيل للدورة الثانية لشهادة البكالوريا 2022، وذلك صباح اليوم التالي لإعلان النتائج للدورة الأولي ويستمر التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 21/7/2022، كما يتم تقديم الاعتراضات على نتيجة الدورة الأولي لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور النتيجة.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2022

وفرت وزارة التربية السورية رابط للاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة بمختلف أقسامها.

ضمن حرص الوزارة على توفير أسرع وأسهل الطرق لمعرفة النتيجة، دون الحاجة للذهاب للمدارس والمؤسسات التعليمية.

توفيراً للوقت والمجهود ومنعاً للتزاحم خلال التعرف على النتائج.

هذا وتبزل وزارة التربية السورية مجهود مشكور لإنجاز نتائج الشهادات العامة،

سواء شهادة الثانوية العامة وكذالك شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، حتي يطمئن الطلاب وأولياء الأمور على أبنائهم.

تحميل تطبيق نتائج الامتحانات وزارة التربية السورية

فعلت وزارة التربية السورية تطبيق نتائج الامتحانات للتسهيل على الطلاب بمختلف المراحل في الحصول على النتائج.

هذا ومن المنتظر خلال الساعات القادمة إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي التاسع والإعدادية الشرعية 2022.

بالتزامن مع قُرب إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة السورية الدورة الأولي 2022.

لذا تزايد البحث عن تطبيق نتائج الامتحانات وزارة التربية، والذي تم تحديث نسخته لتصبح النسخة 1.7.

ليتحمل التطبيق عملية الاستعلام والبحث عن النتائج لمختلف الشهادات ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.