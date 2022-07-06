نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن صوتك مسموع| كيفية التسجيل في حساب المواطن جديد 1443 ca.gov.sa والفئات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن صوتك مسموع، كثيرًا من المستفيدين يطرح سؤالًا عن كم رقم تليفون حساب المواطن؟ بهدف التواصل مع القائمين على برنامج حساب مواطن والاستفسار عن بعض المفاهيم والأسئلة التي يبحث المستحقون عن جوابها لها، خاصة بعد أن وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا جديدًا بشأن تسجيل دخول حساب المواطن 1443 للمتقدمين الجدد المتطابقة عليهم شروط حساب المواطن الجديدة وتخصيص مبلغ مالي وقدره 10.4 مليار ريال سعودي للبرامج الاجتماعية وخدمات المواطنين ومنهم مقطوعة الضمان الاجتماعي، وجاء ذلك تنفيذًا لتقرير ورؤية الآمير محمد بن سلمان ولي العهد والرئيس التنفيذي للشئون الاقتصادية على أرض الواقع لتحسين مستوى دخل الفرد لمواجهة موجة إرتفاع الأسعار.

برنامج حساب المواطن

نشر المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن تويتر تغريدة تنوه بالبدء في إيداع الدفعة 56 لشهر يوليو 2022 في الحسابات البنكية للمستحقين المكتملة طلباتهم بالإضافة إلى الدعم الجديد الذي ذكرناه آنفًا حتى نهاية يوم الأربعاء، كما دعا الفئات المستحقة للراتب الشهري من البرنامج أن تبدأ في دخول حساب مواطن وتتبع خطوات التقديم والبيانات المطلوبة، وقد بلغت نسبة الزيادة الشهرية مقدار 70% لكل مستفيد وحتى نهاية العام الجاري وفقًا لما آلت إليه الأوامر الملكية الصادر من خادم الحرمين الشريفين.

رقم حساب المواطن صوتك مسموع

أعلن المسؤولون أن رقم تليفون حساب المواطن للشكاوي الذي خصصته الوزارة هو 19912 والذي يتم الاستقبال عليه أي مكالمات واستفسارت حول البرنامج وحل أي مشكلة في تحديث بيانات حساب المواطن خلال أوقات العمل المحددة لمدة خمس أيام من الأحد إلى الخميس بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا.

كيفية التسجيل في حساب المواطن جديد

يستطيع الآن المتقدم بطلب تسجيله في برنامجنا من خلال تنفيذ 6 خطوات فقط وهى كالآتي:

في البدابة قم بالنقر على رابط حساب مواطن الالكتروني للذهاب إليه.

الالكتروني للذهاب إليه. نأتي للخطوة الأولى وهى إنشاء حساب جديد إلكتروني عبر المنصة.

ادخال رقم الهوية الوطنية، وتاريخ ميلاد المتقدم، ورقم الجوال المسجل باسمه.

سيتم إرسال رسالة قصيرة على رقم الجوال الذي إدخاله بالبوابة تحتوي على كلمة المرور للدخول المؤقت بها.

ثم على المتقدم الآن أن يقوم باستبدال كلمة السر القديمة بآخرى جديدة قوية.

ثم نستكمل الآن تزويد الموقع بالبيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم.

كتابة البيانات العامة وغيرها من المعلومات حول تحديد العنوان ورقم الآيبان البنكي لحساب نشط.

ننتقل إلى الخطوة الخامسة التي يتطلب فيها رفع الوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل.

التأكد على صحة البيانات المكتوبة والإقرار على صحتها.

والفئات المستهدفة من الدعم ستكون لحاملي الجنسية السعودية وبطاقات التنقل أيضًا، إضافة إلى الفرد المقيم في مسكن منفصل الذي تخطى الـ 18 عام.