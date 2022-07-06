رابط نتيجة شهادة البكالوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية moed. gov. sy

نتيجة شهادة البكالوريا 2022 في حالة من الترقب الشديد تشهد محركات البحث ضغط كبير خاصة في سوريا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن الإعلان عن نتائج البكالوريا بعد انتظار طويل، حيث إن العديد من الطلاب والطالبات يبحثون عن نتائجهم من أجل بدء الخطوات التالية في مستقبلهم، وفي المقال التالي تستعرض معكم طرق الاستعلام ونشر النتائج الخاصة بمرحلة البكالوريا في سوريا.

آلية الاستعلام عن نتائج البكالوريا

في الأسطر القليلة القادمة سنتابع الرابط لمشاهدة النتائج ، وذلك بإدخال اسم المحافظة ، وإدخال رقم اشتراك الطالب ، ومراجعة المحافظات المختلفة ، وتظهر النتائج في جميع محافظات سوريا مثل طرطوس ، محافظات دير الزور والحسكة والرقة ودمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وحماة ، وكذلك محافظات إدلب واللاذقية وسوريا يمكنكم الاستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال طريقتين كانت قد أعلنت عنهم وزارة التربية والتعليم، وهما:

1- من خلال الموقع الإلكتروني

يمكن للطلاب والطالبات أن يقوموا بالبحث عن نتائجهم من خلال الموقع الرسمي بعد اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

التسجيل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ملء البيانات المطلوبة.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة.

عرضها بكافة التفاصيل

من خلال التطبيق الإلكتروني

يستطيع الطلاب الذين يريدون الحصول على النتيجة بكل بساطة أن يقوموا بتحميل تطبيق وزارة التربية والتعليم ومعرفة نتائجهم بكل سهولة لتكون كالآتي:

تحميل التطبيق من المتجر المناسب للهاتف الذكي.

فتح التطبيق.

إنشاء جساب عليه أو تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلكة المرور.الضغط على الثلاث نقاط الرئيسية.

النقر على نتائج امتحانات البكالوريا.

ملء البيانات المطلوبة.

الضغط على بحث.

ظهور النتيجة كاملة وتفصيلية.

تطبيق وزارة التربية السورية

حرصت الجمهورية السورية على مساعدة الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم، وذلك من خلال إنشاء تطبيق يهدف إلى تسهيل كافة الخدمات ومتابعة أحدث الأخبار الخاصة بالتعليم خاصة المرحلة الثانوية، حيث إنها تكون فارقة في حياة الطلبة من أجل تقرير مستقبلهم، وأيضًا من أجل الحفاظ عليهم من الأوبئة المنتشرة والتزاحم الذي قد يحدث في المدارس من أجل الحصول على النتائج.