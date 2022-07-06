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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن بعد تعديلات التقديم الجديد، الذي تم الكشف عنه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظة الله، الكثير من الاشخاص الذين ينطبق عليهم شروط الحصول علي دعم حساب المواطن يتسألون عن الطريقة الصحيحة للتسجيل في حساب المواطن، حيث ان برنامج حساب المواطن يساعد المواطنين على تحسين مستوي المعيشة والنهوض به داخل المملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في حساب المواطن بعد تعديلات التقديم الجديد

يقوم المواطنين داخل المملكة بالبحث عن رابط التسجيل في حساب المواطن تسجيل الجديد ١٤٤٣ه‍ وخطوات التسجيل، حيث صرح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن انه سوف يتم ايداع الدفعة الجديدة للمستفيدين وذلك يوم السابع من ذو الحجة ١٤٤٣ه‍ الموافق السادس من يوليو لعام ٢٠٢٢م، ليتم الحصول علي الراتب لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن يتم الدخول والتسجيل من هذا الرابط ca.gov.sa.



تحديث حساب المواطن عن طريق ابشر

من المعروف ان حساب المواطن من الانظمة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والذي يعمل علي خدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يتم تحديث حساب المواطن عن طريق موقع ابشر، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

الذهاب إلي حساب المواطن من خلال رابط حساب المواطن ca.gov.sa.

من خلال تسجيل الدخول فى حساب المواطن.

يتم الدخول من خلال صفحة النفاذ الوطني.

القيام بكتابة رقم الهوية.

كتابة كلمة السر الخاصة لحساب ابشر.

النقر علي تسجيل الدخول.

كتابة تفاصيل الطلب ثم اجراء عملية التحديث.

الضغط بالموافقة علي التعهد.

النقر علي الحفظ.

شروط حساب المواطن

اصدرت الهيئة الادارية المسئولة عن برنامج حساب المواطن بانه قامت بتحديث شروط حساب المواطن حيث يتم توضيح تلك الشروط كالتالي:

القيام بتقديم البطاقة الشخصية للمتقدم سواء لا يعمل او يعمل بالقطاع العام او الخاص.

لا يتعدي راتب المواطن عن ٢٠الف ريال سعودي.

في حالة اذا كانت الزوجة تعمل يجب تسجيل راتبها.

يجب استقلال الفرد من سن ١٨ عام حتي عمر ٢٤ عام وذلك وفقا لبعض الشروط.

يلزم وجود حساب بنكي نشط لدي المتقدم وتسجيل رقم الحساب وذلك من ضمن البيانات المطلوبة.

ان يكون المواطن سعودي الجنسية ويمتلك هواية وطنية.

قيام المتقدم بتسجيل جميع البيانات التي تخص العمل والاجر المتحصل علية.

متي ينزل حساب المواطن بالهجري

نعرف جميعا ان الشهور الهجرية تختلف فيها الايام، لذلك قد قرر برنامج حساب المواطن بتحديد يوم العاشر من كل شهر ميلادي، يتم فيه تنزيل الراتب الشهري لمستحقيه حيث يوافق تاريخ الصرف لهذا الشهر يوم 10 يوليو ٢٠٢٢م، حيث يوم السبت وهو اول ايام عيد الأضحى المبارك، لذلك يتم تقديم ميعاد الصرف ليوم الخميس ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ه‍ الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٢م.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للمتزوجة

يتم التسجيل في حساب المواطن للمتزوجة وذلك من خلال الخطوات الاتية: