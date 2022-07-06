سلفة لآخر الشهر الراجحي 1443 تمويل شخصي سريع 50.000 ريال

للراجحي عدد من الخدمات المصرفية تعمل بشكل ميسر، ومن أبرزها خدمة سلفة لآخر الشهر الراجحي التي تعمل على تقديم السلفة المالية لمن يحتاج لها بناء على خطوات ميسرة واشتراطات بسيطة، وتتمتع هذه السلفة بعدد من المزايا التي تجعل منها خدمة هامة من خدمات المصرف والتي يمكن الحصول عليها إلكترونيا، ومن اهم تلك المميزات كون السلفة لا تحتاج إلى تحويل العميل الراتب الشهري له إلى مؤسسة الراجحي.

سلفة لآخر الشهر الراجحي

تعتبر خدمة طلب سلفة مالية الراجحي من بين خدمات التمويل الشخصي المتميزة التي يقوم بها المصرف، كما تقوم منصة سلفة للتمويل بذلك، ومن المميزات التي تحتوي عليها الخدمة:

عدم اشتراط تقديم العميل لكشف حساب عن ما يتقاضاه من راتب

مع عدم اشتراط تحويل هذا الراتب إلى المصرف من اجل الحصول على السلفة.

كما أن سداد القيمة المالية للسلفة تكون خلال 60 من الأشهر وهي تعتبر فترة سداد متميزة.

يتم التقديم إلى السلفة إلكترونيا لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

سلفة 50.000 ريال الراجحي

يستطيع مصرف الراجحي تقديم تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى تحويل راتب.

وقد يصل مبلغ القرض إلى مبلغ 50 ألف ريال سعودي.

كما يمكن الحصول عليه عبر منصة إمكان الراجحي للحصول على التمويل السريع.

والخضوع إلى فترات سداد مرنة تصل إلى ستون شهرا.

بالإضافة إلى توافق شروط القرض مع أحكام الشريعة الإسلامية وما لها من قواعد.

تمويل الراجحي للقطاع الخاص

أطلق الراجحي برنامج تمويل منسوبي شركات القطاع الخاص وما يهدف إليه من سرعة الحصول على التمويل الذي يكون من خلال إضافة صاحب العمل الشركة التي يرأسها إلى جهات التمويل بالمصرف، ثم اتجاه العميل إلى تعبئة ما يطلب من بيانات في نموذج خاص بذلك يعمل على تمكين العميل من التواصل عبر الموقع الإلكتروني للمصرف مع الشركة التي يعمل فيها في طلب القرض التمويل بشكل سريع.

تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك الراجحي

يمكن للحصول على تمويل شخصي بدون ضمان من:

الدخول إلى موقع الراجحي عبر الإنترنت.

واختيار نوع القرض الذي يسعى إليه طالب التمويل.

ثم تقديم طلب الحصول على القرض بتعبئة لنموذج الخاص بذلك.

ويقوم العميل بعد ذلك بمراجعة ما تم إدخاله من بيانات.

والضغط على كلمة تأكيد.

إذا أردت الحصول على سلفة لآخر الشهر الراجحي اتبع الخطوات السابقة من اجل سلفة 50.000 ريال الراجحي.