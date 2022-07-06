هناك عروض ممتازة بمناسبة إتيان عيد الأضحى ومنها حجوزات الفنادق وكذلك المطاعم، حيث أنها توفر إليكم الخدمات الفندقية الترفيهية طبقاً للمعايير العالمية، وأسعارها تكون مناسبة، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح إليكم أقوى عروض عيد الاضحى في الرياض ٢٠٢٢ وأهم التفاصيل التي تدور حول ذلك.

اقوى عروض عيد الاضحى في الرياض ٢٠٢٢

إن معظم الأماكن التجارية والسياحية بالرياض تقدم عروض بمناسبة العيد، وبإمكانك أن تحصل على تلك العروض بشكل سهل وبسيط، وإليكم هذه العروض وهي كالآتي:

أولاً عرض عيد الأضحى الذي قدمه فندق هيلتون بالرياض يقع بغرناطة حيث أن جناح جونيور ذو السرير المزدوج ويقدم لك وجبة للإفطار الدفع للرسوم يكون حوالي 1000 ريال بالليلة الواحدة ولا يشمل الضريبة، الليلة تبدأ من الثالثة في المساء إلى الثانية عشر مساءً والعرض سيكون ساري من تسعة يوليو حتى 12 من نفس الشهر.

نأتي بعد ذلك إلى عرض عيد الأضحى فندق فور سيزون بالرياض، العرض يشتمل على خصم 20 بالمائة لليلة الثالثة بالإقامة داخل الفندق، ويستمر هذا العرض حتى انتهاء شهر أغسطس.

فندق فوكو بالنموذجية خصم 25 بالمائة يخص الإقامة الفندقية والعرض يسري حتى 30 سبتمبر.

عروض العيد التي تقدم من الفندق الخاص لو مارديان بالرياض بحي الورود ستكون شاملة لعروض وخصم حوالي 10% تحتسب من قيمة الإقامة بالفندق للأشخاص كبار السن الذين قد تجاوزت أعمارهم 62 عام.

عروض فندق ماريوت بمطار الرياض بإمكانك أن تحجز غرفة واحدة بالعطلة الخاصة بالعيد، وتحصل على الخصم للحجز الفندقي بالغرفة الثانية 50 بالمائة.

عروض المطاعم لعيد الأضحى

إن المطاعم أيضاً تقدم لكم عروض متعددة تخص الوجبات والمشروبات وبإمكان جميع سكان الرياض أن يتعرفوا على كافة عروض المطاعم خلال العيد وهي كالآتي: