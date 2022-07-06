عاجل.. القضاء التونسى يحقق مع الغنوشى فى تهم غسيل أموال وإرهاب

جدة - نرمين السيد - قالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن قاضى التحقيق فى القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع الغنوشى، بصفته متهما، بعدما تم توجيه استدعاؤه أمس الثلاثاء.

وكانت هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى قدمت الأدلة التى تثبت تورط زعيم حركة النهضة الإخوانية فى الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسى فى تونس سنة 2013، كما أعلنت فى وقت سابق، حجر السفر على 34 متهما فى قضية "الجهاز السرى" لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشى.