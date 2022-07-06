طلب عاجل من روسيا لأمريكا

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس مجلس الدوما الروسى، فياتشيسلاف فولودين، الولايات المتحدة بوقف بحوثها البيولوجية العسكرية، التى تجريها فى جميع أنحاء العالم، مشيرا أيضا إلى ضرورة رفع السرية عنها.





وقال فولودين على صفحته بموقع "تليجرام" اليوم الأربعاء، "إن الملايين من المرضى والمتوفين، والأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض المستوى المعيشى للناس، هذه هى عواقب جائحة فيروس كورونا، ويجب أن تتحمل واشنطن المسوؤلية عنها".

وأضاف:" يتعين وقف البحوث البيولوجية العسكرية، التى تجريها الولايات المتحدة فى جميع أنحاء العام، ورفع السرية عنها"، مشيرا إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعوض خسائر كل الدول المتضررة من جائحة كورونا.

وتابع فولودين: "عندما نسمع اليوم مثل هذه الاتهامات، يصمت الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه خائف من أن العالم سيعرف الحقيقة حول المسؤول الحقيقى عن الوباء".