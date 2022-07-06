وقال فولودين على صفحته بموقع "تليجرام" اليوم الأربعاء، "إن الملايين من المرضى والمتوفين، والأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض المستوى المعيشى للناس، هذه هى عواقب جائحة فيروس كورونا، ويجب أن تتحمل واشنطن المسوؤلية عنها".
وأضاف:" يتعين وقف البحوث البيولوجية العسكرية، التى تجريها الولايات المتحدة فى جميع أنحاء العام، ورفع السرية عنها"، مشيرا إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعوض خسائر كل الدول المتضررة من جائحة كورونا.
وتابع فولودين: "عندما نسمع اليوم مثل هذه الاتهامات، يصمت الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه خائف من أن العالم سيعرف الحقيقة حول المسؤول الحقيقى عن الوباء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلب عاجل من روسيا لأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.