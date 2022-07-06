عاجل.. استقالة وزير رابع من حكومة جونسون

جاء ذلك بعد استقالة وزير الطفولة والأسرة ويل كوينس، بعد يومين فقط من دفاعه العلنى عن بوريس جونسون، مشيرًا إلى أن السبب فى استقالته هو "إحاطات غير دقيقة" من مكتب رئيس الوزراء.
وكان وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشى سوناك، قد أعلنا أمس الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التى تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وبحسب "يورو نيوز"، وفى رسالة استقالته التى نشرت على تويتر قال جاويد "من الواضح بالنسبة لى أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم" فى إشارة إلى جونسون.
وكتب سوناك فى خطاب استقالته "يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدى.. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزارى أتولاه، لكننى أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
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