العالم اليوم - إنتاج الفوسفات في تونس يقفز لأعلى مستوى منذ 10 سنوات

انتم الان تتابعون خبر إنتاج الفوسفات في تونس يقفز لأعلى مستوى منذ 10 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 11:15 صباحاً - قفز إنتاج تونس من الفوسفات لأكثر من مليوني طن في النصف الأول من العام الجاري، وهي المرة الأولى في عشر سنوات التي يصل فيها إلى ذلك المستوى، مرتفعا من 1.3 مليون طن في الفترة نفسها في 2021، بحسب ما أعلنته شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة.

وتسعى تونس لاستعادة وضعها كمصدّر رئيسي للفوسفات للاستفادة من زيادة حادة في أسعار الأسمدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويهدف البلد الواقع في شمال أفريقيا لإنتاج 5.5 مليون طن من الفوسفات هذا العام مقارنة مع 3.7 مليون طن العام الماضي.

وتسعى تونس لمضاعفة إنتاجها بحلول عام 2024، من أجل تجاوز مستوى 8 ملايين طن وهو ما يرفع إنتاج البلاد إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عقد.

وتحتاج الحكومة التونسية إلى إيرادات في ظل اقتصادها المتضرر من جائحة كورونا، والذي يعاني نتيجة الأزمة السياسية العالقة التي تعطل عملية صنع القرار.