لافروف: تلقينا دعوة للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - وكانت أوكرانيا قد رهنت فى وقت سابق، قرار مشاركتها فى قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل، فى إندونيسيا بوضعها العسكرى فى وقت قريب وما إذا كانت روسيا ستحضر القمة أم لا.
يشار إلى أن الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، الذى يستضيف القمة، كان قد وجه دعوة إلى الرئيس الأوكرانى خلال زيارته إلى كييف الأسبوع الماضى، فى محاولة للتوسط بين موسكو وكييف.
وقال زيلينسكى "أبلغت الرئيس الإندونيسى أننا ممتنون للدعوة، لكن لدينا وضعا أمنيا"، معربا عن شكوكه فى مشاركة العديد من الدول بالقمة حال قررت روسيا الحضور.
ومن المرجح أن تكون قضية الأمن الغذائى العالمى فى ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا على رأس جدول الأعمال فى القمة المقررة فى مدينة بالى الإندونيسية فى نوفمبر المقبل.
وأشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بالفعل إلى نيته حضور قمة مجموعة العشرين، وهو منتدى حكومى دولى يتألف من أكبر 20 اقتصادا فى العالم، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يخطط لحضور الحدث عبر الإنترنت أو بشكل شخصى.
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