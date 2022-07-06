مشاهد قاسية من فيضانات أستراليا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستعرض برنامج "هذا الصباح" من تقديم الإعلامى محمود السعيد على قناة extra news اليوم الأربعاء، مشاهد من الكارثة الطبيعة التى ضربت استراليا.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، اليوم الأربعاء، أن العواصف البرية التى ضربت عدة أجزاء من مدينة سيدنى بـ أستراليا مع هطول أمطار غزيرة لمدة 4 أيام، ابتعدت عن المدينة، على الرغم من بقاء الأنهار فوق مستويات الخطر، مما أجبر المزيد من عمليات الإجلاء.

ونقل محمود السعيد عن وكالات الأنباء أنه تم إجلاء 50 ألف شخص فى المناطق المتضررة من فيضانات أستراليا إلى أماكن أكثر أمنًا.