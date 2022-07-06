لافروف يتهم الغرب بالمسؤولية عن مقتل المدنيين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال لافروف، إن "الغرب لا بد وأن يدرك أنه مسؤول عن مقتل المدنيين فى دونباس وأوكرانيا"، مضيفا أن ما تزعمه كييف بشأن قصف روسيا لمدنها بنفسها من أجل تعطيل توريد الأسلحة لأوكرانيا هو محض كذب.

وكان لافروف قد أعلن فى وقت سابق، أن دول أوروبا الغربية تضغط على دول الشرق الأوروبى لتصبح عدوة لروسيا. معتبرا أن هذا النهج تجاه بلاده وغيرها يؤكد صحة قرار العملية العسكرية الروسية فى كييف.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.