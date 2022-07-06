جدة - نرمين السيد - قال لافروف، إن "الغرب لا بد وأن يدرك أنه مسؤول عن مقتل المدنيين فى دونباس وأوكرانيا"، مضيفا أن ما تزعمه كييف بشأن قصف روسيا لمدنها بنفسها من أجل تعطيل توريد الأسلحة لأوكرانيا هو محض كذب.
وكان لافروف قد أعلن فى وقت سابق، أن دول أوروبا الغربية تضغط على دول الشرق الأوروبى لتصبح عدوة لروسيا. معتبرا أن هذا النهج تجاه بلاده وغيرها يؤكد صحة قرار العملية العسكرية الروسية فى كييف.
يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف يتهم الغرب بالمسؤولية عن مقتل المدنيين فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.