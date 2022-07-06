عاجل- مدينة أوكرانية جديدة تسعى للانضمام لروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال جانتشيف، إن السكان المحليين يسألون كثيرا حول إمكانية الحصول على الجنسية الروسية، رغم الإعلان فى وقت سابق عن تحرير 20% تقريبا من أراضى منطقة خاركوف.
وأضاف أن الوضع فى الأجزاء المحررة لا يزال متوترا، مشددا على أن العديد من التجمعات السكنية تتعرض لقصف مستمر من جانب القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الخطر الدائم لعمل المجموعات التخريبية.
وفى سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلن مصدر عسكرى روسى اليوم الأربعاء، أنه تم استخدام السلاح الكهرومغناطيسى الروسى "ستوبور" لأول مرة خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا للتصدى للطائرات بدون طيار.
يذكر أن قصفا روسيا وقع قبل ساعات قليلة استهدف أحد أسواق مدينة سلوفيانسك أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.
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