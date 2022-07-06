العالم اليوم - أسهم الطاقة تدفع مؤشر نيكي الياباني للهبوط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 10:18 صباحاً - أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض يوم الأربعاء بعد ارتفاعه على مدى يومين، متأثرا بتراجع أسهم شركات الطاقة مع تأثر السوق بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وهبط المؤشر نيكي 1.20 بالمئة ليغلق عند 26107.65 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23 بالمئة إلى 1855.97 نقطة. تراجعت أسهم شركات التنقيب عن النفط بنسبة عشرة بالمئة لتصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. ونزلت أسهم شركات التكرير 5.12 بالمئة وأسهم المرافق 3.73 بالمئة. من بين شركات التنقيب كان سهم إينبكس الأسوأ أداء، حيث هبط 10.05 بالمئة. ونزل سهم مصفاة إيديميتسو كوسان 6.1 بالمئة وسهم شركة كهرباء طوكيو 6.28 بالمئة. وخالفت شركة الأدوية إيساي الاتجاه العام ليرتفع سهمها 5.87 بالمئة.

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