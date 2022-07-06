العالم اليوم - الإمارات.. حوافز لاجتذاب 300 شركة رقمية عالمية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 10:18 صباحاً - أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية، مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تهدف لجذب أفضل الشركات الرقمية في العالم.

أعلن وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني الزيودي في مؤتمر صحفي خلال الإعلان عن إطلاق المبادرة حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية خلال ستة إلى 12 شهراً. وأضاف الزيودي أن الحوافز تشمل تبسيط عملية إصدار التأشيرات وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي وإيجارات تجارية وسكنية مغرية.

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